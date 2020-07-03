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03 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fransa Ligue 1 Lille'den transfer bombaları! 3 isim birden...

Lille'den bombaları! 3 isim birden...

Lille'den transfer bombaları! 3 isim birden...

A 'ımızın yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği (Ligue 1) ekibi Lille, transferde harekete geçti. Fransız ekibi 3 genç oyuncuyu kadrosuna kattı.

Lille Kulübü, Olympique Marsilya'dan Isaac Lihadji, Angers'den Usman Mamadou Simbakoli ve Trofense'den Osvaldo Pedro Capemba ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Söz konusu oyunculardan 18 yaşındaki Fransız Lihadji ve Angolalı Capemba kanatlarda, 19 yaşındaki Fransız Simbakoli ise forvette görev yapıyor.

Öte yandan altyapıda bulunan 18 yaşındaki Fransız stoper Nassim Innocenti'nin de profesyonel sözleşmeye imza attığı açıklandı.

  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 02:28
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