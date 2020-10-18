Haberler Fransa Ligue 1 Lille 4-0 Lens | MAÇ SONUCU

4-0 | MAÇ SONUCU

Ligue 1'in 7. haftasında 'i konuk eden , 9 kişi kalan rakibini 4-0'lık skorla dağıtırken, maça milli yıldızlarımız damgasını vurdu. maçın açılış golünü atarken, da takımının 4. golünü filelere yolladı. Lille bu sonucun ardından haftayı 17 puanla lider tamamladı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 14:51 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:12
Lille 4-0 Lens | MAÇ SONUCU

Ligue 1'in 7. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Lille, kritik maçtan 4-0'lık skorla galip ayrılırken, milli yıldızlarımız ve attıkları gollerle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

BURAK YILMAZ'DAN GOLLERE DEVAM!
Maça 11'de başlayan ve 65 dakika sahada kalan Burak Yılmaz, 11. dakikada sahne alarak skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Ay-yıldızlı futbolcu, böylece Lille formasıyla bu sezon ligde 3. kez fileleri havalandırdı.

76'da oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı ise 79. dakikada attığı golle skoru belirleyen isim oldu. Lille'de diğer milli futbolcumuz ise 90 dakikada sahada kaldı. Ev sahibinin diğer golleri ise 47'de Jonathan Bamba ile 69'da Jonathan Ikone'den geldi.

LENS 9 KİŞİ TAMAMLADI

Konuk ekip Lens, Gradit'in 57'de, Michelin'in de 75'te kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Lille bu sonuçla puanını 17'ye yükselterek, 7. haftayı da lider tamamladı. Lens ise 13 puanda kaldı.

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