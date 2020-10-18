Lille 4-0 Lens | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille ile Lens karşı karşıya geldi. Ev sahibi Lille, kritik maçtan 4-0'lık skorla galip ayrılırken, milli yıldızlarımız Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attıkları gollerle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

BURAK YILMAZ'DAN GOLLERE DEVAM!

Maça 11'de başlayan ve 65 dakika sahada kalan Burak Yılmaz, 11. dakikada sahne alarak skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Ay-yıldızlı futbolcu, böylece Lille formasıyla bu sezon ligde 3. kez fileleri havalandırdı.

76'da oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı ise 79. dakikada attığı golle skoru belirleyen isim oldu. Lille'de diğer milli futbolcumuz Zeki Çelik ise 90 dakikada sahada kaldı. Ev sahibinin diğer golleri ise 47'de Jonathan Bamba ile 69'da Jonathan Ikone'den geldi.

LENS 9 KİŞİ TAMAMLADI

Konuk ekip Lens, Gradit'in 57'de, Michelin'in de 75'te kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Lille bu sonuçla puanını 17'ye yükselterek, 7. haftayı da lider tamamladı. Lens ise 13 puanda kaldı.