Galatasaray'ın Lyon'a kaptırdığı Tino Kadewere ilk maçında 4 gol attı!
Bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Zimbabveli golcü Tino Kadewere, Lyon'a transfer olmuştu. 24 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla çıktığı ilk maçta, İsviçre amatör ekibi US Port-Valais'ye 4 gol attı.
Fransız ekibi Olympique Lyon, hazırlık maçı yaptığı İsviçre amatör küme ekibi US Port-Valais'yi 12-0 gibi dikkat çeken bir skorla mağlup etti.
Bu karşılaşmada öne çıkan isim ise bir dönem Galatasaray'ın da transferi için uğraştığı ancak Fransız ekibinin kaptığı genç futbolcu Tino Kadewere'nin performansı oldu.
Genç Zimbabveli, karşılaşmada ilk kez giydiği Lyon formasıyla 4 gole imzasını attı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın Lyon'a kaptırdığı Tino Kadewere ilk maçında 4 gol attı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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