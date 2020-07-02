Galatasaray'ın Lyon'a kaptırdığı Tino Kadewere ilk maçında 4 gol attı!

Fransız ekibi Olympique Lyon, hazırlık maçı yaptığı İsviçre amatör küme ekibi US Port-Valais'yi 12-0 gibi dikkat çeken bir skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmada öne çıkan isim ise bir dönem Galatasaray'ın da transferi için uğraştığı ancak Fransız ekibinin kaptığı genç futbolcu Tino Kadewere'nin performansı oldu.

Genç Zimbabveli, karşılaşmada ilk kez giydiği Lyon formasıyla 4 gole imzasını attı.