Galatasaray'ın Lyon'a kaptırdığı Tino Kadewere ilk maçında 4 gol attı! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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'ın 'a kaptırdığı ilk maçında 4 gol attı!

Galatasaray'ın Lyon'a kaptırdığı Tino Kadewere ilk maçında 4 gol attı!

Bir dönem 'ın da gündeminde olan Zimbabveli golcü , 'a transfer olmuştu. 24 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla çıktığı ilk maçta, amatör ekibi US Port-Valais'ye 4 gol attı.

Fransız ekibi Olympique , hazırlık maçı yaptığı amatör küme ekibi US Port-Valais'yi 12-0 gibi dikkat çeken bir skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmada öne çıkan isim ise bir dönem 'ın da transferi için uğraştığı ancak Fransız ekibinin kaptığı genç futbolcu 'nin performansı oldu.

Genç Zimbabveli, karşılaşmada ilk kez giydiği Lyon formasıyla 4 gole imzasını attı.

  1. 02.07.2020
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