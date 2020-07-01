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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Fransa Ligue 1 Olimpik Marsilya Pape Gueye transferini resmen açıkladı!

transferini resmen açıkladı!

Olimpik Marsilya Pape Gueye transferini resmen açıkladı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden , yaklaşık 3 sezon boyunca 'de forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 'yi kadrosuna kattı. Gueye, 2017 yılında tarafından denenmeye alınmıştı.

ekiplerinden , orta saha oyuncusu 'yi kadrosuna kattı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Gueye ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Alt yapısından yetiştiği 'de 2017-2020 yıllarında forma giyen genç futbolcu, Fransa'nın 18 ve 19 yaş altı milli takımlarına davet edildi.

GALATASARAY DENEMEYE ALMIŞTI

Pape Gueye, 2017 yılında deneme amacıyla ile antrenmanlara çıkmıştı. Ancak oyuncunun 18 yaş altında olması nedeniyle birkaç aylığına rafa kalkmış, ardından Gueye Le Havre'ye transfer olmuştu.

  1. 01.07.2020
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