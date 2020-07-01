Olimpik Marsilya Pape Gueye transferini resmen açıkladı!

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olimpik Marsilya, orta saha oyuncusu Pape Gueye'yi kadrosuna kattı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Gueye ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Alt yapısından yetiştiği Le Havre'de 2017-2020 yıllarında forma giyen genç futbolcu, Fransa'nın 18 ve 19 yaş altı milli takımlarına davet edildi.

GALATASARAY DENEMEYE ALMIŞTI

Pape Gueye, 2017 yılında deneme amacıyla Galatasaray ile antrenmanlara çıkmıştı. Ancak oyuncunun 18 yaş altında olması nedeniyle transfer birkaç aylığına rafa kalkmış, ardından Gueye Le Havre'ye transfer olmuştu.