Olimpik Marsilya Pape Gueye transferini resmen açıkladı!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya, yaklaşık 3 sezon boyunca Le Havre'de forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Gueye'yi kadrosuna kattı. Gueye, 2017 yılında Galatasaray tarafından denenmeye alınmıştı.
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olimpik Marsilya, orta saha oyuncusu Pape Gueye'yi kadrosuna kattı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Gueye ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Alt yapısından yetiştiği Le Havre'de 2017-2020 yıllarında forma giyen genç futbolcu, Fransa'nın 18 ve 19 yaş altı milli takımlarına davet edildi.
GALATASARAY DENEMEYE ALMIŞTI
Pape Gueye, 2017 yılında deneme amacıyla Galatasaray ile antrenmanlara çıkmıştı. Ancak oyuncunun 18 yaş altında olması nedeniyle transfer birkaç aylığına rafa kalkmış, ardından Gueye Le Havre'ye transfer olmuştu.
- 01.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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