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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Cavani ’ya

Cavani İspanya’ya

ile sözleşmesi bitecek 'nin oynamak istediği ülkeyi takım arkadaşı açıkladı.

ile sözleşmesi bitecek 'nin oynamak istediği ülkeyi takım arkadaşı açıkladı. İspanyol yıldız, "'da oynamak istediğini biliyorum. Ligi ve ülkeyi çok seviyor" dedi. , 33 yaşındaki oyuncuya sözleşme önermişti.
  1. 8.6.2020
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