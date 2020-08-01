Son dakika: Burak Yılmaz resmen Lille'de!

Beşiktaş ile yollarını ayıran Burak Yılmaz, Fransa Lig 1 ekibi Lille'e transfer oldu.

Fransız kulübü yaptığı açıklamada milli golcüye 'Hoşgeldin' derken, kulüp Ceo'su Marc Ingla'nın konu ile ilgili görüşlerine yer verildi.

"LILLE, ONU AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYUYOR"

Ingla, Burak ile ilgili yaptığı açıklamada, "Burak'a hoşgeldin diyorum. Kulübümüz, onu burada ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyuyor. Burak Yılmaz, kendi pozisyonunda çok özel biri. Özellikle forvet mevkinde gerçek bir 9 numara gibi oynuyor. Çok deneyimli bir oyuncu. Daha önce Türkiye'de dört büyük kulüpte de oynadı ve ülkesinde gerçek bir efsane. Burak, karakterli bir oyuncu. Şimdi de yeteneklerini Fransa Ligi'nde sergileyecek. O gerçek bir savaşçı. Ekibimizi güçlendirecek ve oyun modelimize ayak uyduracak. Yeteneğini takımımızda gösterecek, mükemmel bir profili var." dedi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ! BURAK YILMAZ LILLE FORMASIYLA...