Ceferin: Fransa Ligi başlayabilir! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Ceferin: Ligi başlayabilir!

Ceferin: Fransa Ligi başlayabilir!

Başkanı Ceferin, nisan ayında tescil edilen Ligi'nde sezonun yeniden başlatılabileceğini açıkladı.

, nisan ayında tescil edilen Ligi'nde sezonun yeniden başlatılabileceğini açıkladı. UEFA Başkanı Ceferin yaptığı açıklamada, "Fransa'daki kararın erken alındığını söyleyebilirim. Tescil kararı verilen ülkelerde ligler yeniden başlatılmak istenirse, sezonu 2 Ağustos'tan önce bitirmek şartıyla bunu yapabilirler" ifadelerini kullandı. ifadeleri yer aldı.
  1. 8.6.2020
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