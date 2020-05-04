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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Alkışlar ’a

Alkışlar Neymar’a

'nın yıldızı 'dan alkışlık hareket... 'de rejimin hain saldırısı ile ayağını kaybeden 8 yaşındaki iletişime geçen Brezilyalı yıldız, kendisinin Santos'taki formasını giyen hayranına teşekkür etti.

'nın yıldızı 'dan alkışlık hareket... 'de rejimin hain saldırısı ile ayağını kaybeden 8 yaşındaki iletişime geçen Brezilyalı yıldız, kendisinin Santos'taki formasını giyen hayranına teşekkür etti. Tedavisini 'de geçiren çocuğa görüntülü teşekkür eden Brezilyalı süper yıldız gönülleri fethetti.
  1. 4.5.2020
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