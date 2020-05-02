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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Lyon'dan tepki

Lyon'dan tepki

, liglerin sonlandırılmasını tepki gösterirken, sezonun adil bir şekilde tamamlanması için play-off sistemini önerdiklerini hatırlattı.

, liglerin sonlandırılmasını tepki gösterirken, sezonun adil bir şekilde tamamlanması için play-off sistemini önerdiklerini hatırlattı. Açıklamada, itiraz ve doğacak maddi zararlardan ötürü tazminat talep haklarının saklı tutulacağı bildirildi.
  1. 2.5.2020
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