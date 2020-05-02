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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kupa sağlıkçılara

Kupa sağlıkçılara

'da liglerin sonlandırılmasıyla birlikte şampiyon ilan edilen , bu şampiyonluğu sağlık çalışanlarına adadı.

'da liglerin sonlandırılmasıyla birlikte şampiyon ilan edilen , bu şampiyonluğu sağlık çalışanlarına adadı. Başkan Al-Khelaifi, 2019-2020 sezonununda elde ettiğimiz 9. şampiyonluğumuzu bütün sağlık çalışanlarına adıyoruz" ifadesini kullandı.
  1. 2.5.2020
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