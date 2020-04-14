Neymar Türk filmine hayran kaldı! "Çocuk gibi ağladım" - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
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Türk filmine hayran kaldı! "Çocuk gibi ağladım"

Neymar Türk filmine hayran kaldı! "Çocuk gibi ağladım"

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü (koronavirüsü), dünya futbolunda da deprem etkisi yaratmış ve bir çok ligin tatil olmasına sebep olmuştu. Bununla beraber Fransa Ligi'de ertelenirken, futbolcular evlerine kapanmış ve sosyal izolasyonu korumaya başlamıştı. Bu bağlamda PSG'nin süperstarı , evde yaptığı aktiviteleri sevenleriyle paylaşırken bir sürprize imza attı. Neymar, 'nin başrolünü üstlendiği filmini izlediğini ve filmi izlerken çocuk gibi ağladığını açıkladı! İşte detaylar...

Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain forması terleten Brezilyalı süperstar 'dan olay yaratacak bir paylaşım geldi...

Corona virüsü (koronavirüsü), tüm dünyayı etkisi altına alırken, bir çok ligin ertelenmesine sebebiyet vermişti. Ertelenen liglerden biri de Fransa Ligi olurken, PSG'nin süperstarı Neymar, evde yaptığı aktviteleri hayranlarıyla paylaşarak keyifli dakikalar geçiriyordu.

Dünyaca ünlü film ve dizi paylaşım portalında yayınlanan "Koğuştaki Mucize" filmi, bu platformda izleyicilere sunulan tercihler arasında yer almıştı.

Neymar, başrolünü Aras Bulut İynemli'nin oynadığı Koğuştaki Mucize filmini izlediğini ve bir çocuk gibi ağladığını itiraf etti.

İşte Neymar'ın o paylaşımı;

  1. 14.04.2020
  2. Güncelleme: 14.04.2020 12:56
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