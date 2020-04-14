Neymar Türk filmine hayran kaldı! "Çocuk gibi ağladım"
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü (koronavirüsü), dünya futbolunda da deprem etkisi yaratmış ve bir çok ligin tatil olmasına sebep olmuştu. Bununla beraber Fransa Ligi'de ertelenirken, futbolcular evlerine kapanmış ve sosyal izolasyonu korumaya başlamıştı. Bu bağlamda PSG'nin süperstarı Neymar, evde yaptığı aktiviteleri sevenleriyle paylaşırken bir sürprize imza attı. Neymar, Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği Koğuştaki Mucize filmini izlediğini ve filmi izlerken çocuk gibi ağladığını açıkladı! İşte detaylar...
Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain forması terleten Brezilyalı süperstar Neymar'dan olay yaratacak bir paylaşım geldi...
Corona virüsü (koronavirüsü), tüm dünyayı etkisi altına alırken, bir çok ligin ertelenmesine sebebiyet vermişti. Ertelenen liglerden biri de Fransa Ligi olurken, PSG'nin süperstarı Neymar, evde yaptığı aktviteleri hayranlarıyla paylaşarak keyifli dakikalar geçiriyordu.
Dünyaca ünlü film ve dizi paylaşım portalında yayınlanan "Koğuştaki Mucize" filmi, bu platformda izleyicilere sunulan tercihler arasında yer almıştı.
Neymar, başrolünü Aras Bulut İynemli'nin oynadığı Koğuştaki Mucize filmini izlediğini ve bir çocuk gibi ağladığını itiraf etti.
İşte Neymar'ın o paylaşımı;
- 14.04.2020
- Güncelleme: 14.04.2020 12:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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