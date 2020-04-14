Neymar Türk filmine hayran kaldı! "Çocuk gibi ağladım"

Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain forması terleten Brezilyalı süperstar Neymar'dan olay yaratacak bir paylaşım geldi...

Corona virüsü (koronavirüsü), tüm dünyayı etkisi altına alırken, bir çok ligin ertelenmesine sebebiyet vermişti. Ertelenen liglerden biri de Fransa Ligi olurken, PSG'nin süperstarı Neymar, evde yaptığı aktviteleri hayranlarıyla paylaşarak keyifli dakikalar geçiriyordu.

Dünyaca ünlü film ve dizi paylaşım portalında yayınlanan "Koğuştaki Mucize" filmi, bu platformda izleyicilere sunulan tercihler arasında yer almıştı.

Neymar, başrolünü Aras Bulut İynemli'nin oynadığı Koğuştaki Mucize filmini izlediğini ve bir çocuk gibi ağladığını itiraf etti.

İşte Neymar'ın o paylaşımı;