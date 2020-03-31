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31 Mart 2020, Salı
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Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya'ya corona virüsü şoku! Solunum cihazına bağlı

'nın eski başkanı yaşam savaşı veriyor

Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf yaşam savaşı veriyor

Corona virüsü salgını tüm dünyaya yayılırken, spor dünyasından birçok ünlü isim de hastalığa yakalanmaya devam ediyor... 'nın dev kulüplerinden 'nın eski başkanı 'un corona virüsüne yakalandığı ve cumartesi gününden bu yana Senegal'de solunum cihazına bağlı olarak yaşadığı açıklandı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını binlerce insanın ölümüne neden olurken, birçok ünlü isim de hastalığın pençesine düşmüş durumda... Spor dünyasından birçok ismi etkileyen hastalığa 'nın eski başkanı 'un da yakalandığı açıklandı.

Fransız basınında yer alan habere göre; 68 yaşındaki Diouf'un durumunun kötüye gittiği ve cumartesi gününden bu yana Senegal'in başkenti Dakar'da solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı verdiği ifade edildi.

Diouf, Ligue 1 ekibi Marsilya'da 2005 ile 2009 yılları arasında başkanlık görevini üstlenmişti.

  1. 31.03.2020
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