Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf yaşam savaşı veriyor
Corona virüsü salgını tüm dünyaya yayılırken, spor dünyasından birçok ünlü isim de hastalığa yakalanmaya devam ediyor... Fransa'nın dev kulüplerinden Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf'un corona virüsüne yakalandığı ve cumartesi gününden bu yana Senegal'de solunum cihazına bağlı olarak yaşadığı açıklandı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını binlerce insanın ölümüne neden olurken, birçok ünlü isim de hastalığın pençesine düşmüş durumda... Spor dünyasından birçok ismi etkileyen hastalığa Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf'un da yakalandığı açıklandı.
Fransız basınında yer alan habere göre; 68 yaşındaki Diouf'un durumunun kötüye gittiği ve cumartesi gününden bu yana Senegal'in başkenti Dakar'da solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı verdiği ifade edildi.
Diouf, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da 2005 ile 2009 yılları arasında başkanlık görevini üstlenmişti.
- 31.03.2020
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