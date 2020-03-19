Neymar ve Thiago Silva koronavirüs nedeniyle Paris'ten ayrıldı!

Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı yıldızlar Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs salgını nedeniyle Fransa'dan ayrılıp ülkeleri Brezilya'ya gitti.

Fransız basını L'Equipe'te yer alan habere göre; Koronavirüs salgını nedeniye liglerin askıya alınmasını fırsat bilen Brezilyalı iki yıldız futbolcu ülkelerine gitti.

Fransa'da git gide artan virüs nedeniyle seyehat kısıtlanamaları gelmeden Brezilya'ya giden Neymar ve Thiago Silva'nın ülkelerinde izole bir hayat sürdükleri de gelen haberler arasında. PSG taraftarları ise iki futbolcunun Paris'ten gitmesine tepki gösterdi.