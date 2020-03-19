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19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Fransa Ligue 1 Neymar ve Thiago Silva koronavirüs nedeniyle Paris'ten ayrıldı!

ve koronavirüs nedeniyle 'ten ayrıldı!

Neymar ve Thiago Silva koronavirüs nedeniyle Paris'ten ayrıldı!

'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını, hayatın birçok alanını etkilediği gibi spor alanında da olumsuzluklara neden oldu. Saint-Germain forması giyen Brezilyalı yıldızlar ve , koronavirüs salgını nedeniyle 'dan ayrılıp ülkeleri 'ya gitti. İşte detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Saint-Germain forması giyen Brezilyalı yıldızlar ve , koronavirüs salgını nedeniyle 'dan ayrılıp ülkeleri 'ya gitti.

Fransız basını L'Equipe'te yer alan habere göre; Koronavirüs salgını nedeniye liglerin askıya alınmasını fırsat bilen Brezilyalı iki yıldız futbolcu ülkelerine gitti.

Fransa'da git gide artan virüs nedeniyle seyehat kısıtlanamaları gelmeden Brezilya'ya giden Neymar ve Thiago Silva'nın ülkelerinde izole bir hayat sürdükleri de gelen haberler arasında. taraftarları ise iki futbolcunun Paris'ten gitmesine tepki gösterdi.

  1. 19.03.2020
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