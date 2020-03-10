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10 Mart 2020, Salı
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liglerinde Koronavirüs önlemi!

Fransa liglerinde Koronavirüs önlemi!

Koronavirüs salgını futbol organizasyonlarını da etkilemeye devam ediyor. Birçok ligin ertelenmesinin ardından bu kez 'nın 1 ve Ligue 2 maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildi.

'da Koronavirüs nedeniyle 1 ve Ligue 2 maçlarının 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.

KORONAVİRÜS BUNDESLIGA'YA DA VURDU

Almanya Bundesliga'da yarın TSİ 20.30'da oynanacak olan Borussia Mönchengladbach - Köln karşılaşması, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

Öte yandan Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında bu hafta sonu oynanacak olan Borussia Dortmund - Schalke 04 karşılaşmasının da seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştı.

  1. 10.03.2020
  2. Güncelleme: 10.03.2020 18:34
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