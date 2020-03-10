Fransa liglerinde Koronavirüs önlemi!

Fransa'da Koronavirüs nedeniyle Ligue 1 ve Ligue 2 maçlarının 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.

KORONAVİRÜS BUNDESLIGA'YA DA VURDU

Almanya Bundesliga'da yarın TSİ 20.30'da oynanacak olan Borussia Mönchengladbach - Köln karşılaşması, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

Öte yandan Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında bu hafta sonu oynanacak olan Borussia Dortmund - Schalke 04 karşılaşmasının da seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştı.