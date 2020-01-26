Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Pierre-Mauroy Stadyumu'nda Lille konuk olan lider Paris Saint-Germain, rakibini Neymar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Paris Saint-Germain ile Lille karşı karşıya geldi.
Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında PSG, Neymar'ın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarına geçti.
İkinci yarının 52. dakikasında tekrar sahneye çıkan Neymar, penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Maçta kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonucun ardından Paris Saint-Germain puanını 52'ye yükseltirken, Lille 31 puanda kaldı.
- 27.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
MAÇ SONUCU Lille 2-0 Paris Saint-Germain haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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