MAÇ SONUCU Lille 2-0 Paris Saint-Germain - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
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Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri MAÇ SONUCU Lille 2-0 Paris Saint-Germain

MAÇ SONUCU 2-0 Saint-Germain

MAÇ SONUCU Lille 2-0 Paris Saint-Germain

1'in 21. haftasında Pierre-Mauroy 'nda konuk olan lider Saint-Germain, rakibini 'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

1'in 21. haftasında Saint-Germain ile karşı karşıya geldi.

Pierre Mauroy 'nda oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında , 'ın golüyle öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarına geçti.

İkinci yarının 52. dakikasında tekrar sahneye çıkan Neymar, penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Paris Saint-Germain puanını 52'ye yükseltirken, Lille 31 puanda kaldı.


  1. 27.01.2020
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