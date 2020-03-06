Marsilya 2-2 Amiens | MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fransa Ligue 1 Ghoddos 90+5'te attı Amiens beraberliği aldı

2-2 Amiens | MAÇ SONUCU

Marsilya 2-2 Amiens | MAÇ SONUCU

Ligue 1'in 28. haftasında Amiens, 'nda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 'un 90+5'te attığı golle 'dan 1 puanı kaptı.

Ligue 1'in 28. haftasında ile Amiens karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmanın 45+1. dakikasında Sanson, Marsilya'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 57. dakikasında Dimitri Payet, farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 83'ü gösterirken Amiens, Guirassy'nin penaltıdan attığı golle durumu 2-1'e getirdi.

90+5. dakikada sahneye çıkan , takımına beraberliği getirdi ve maç 2-2 sona erdi.

  1. 07.03.2020
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