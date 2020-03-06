Marsilya 2-2 Amiens | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Amiens, Orange Velodrome Stadyumu'nda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Ghoddos'un 90+5'te attığı golle Marsilya'dan 1 puanı kaptı.
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Marsilya ile Amiens karşı karşıya geldi.
Orange Velodrome Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 45+1. dakikasında Sanson, Marsilya'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 57. dakikasında Dimitri Payet, farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 83'ü gösterirken Amiens, Guirassy'nin penaltıdan attığı golle durumu 2-1'e getirdi.
90+5. dakikada sahneye çıkan Ghoddos, takımına beraberliği getirdi ve maç 2-2 sona erdi.
- 07.03.2020
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Yorum
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Yorum
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