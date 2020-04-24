Fransa'dan şok haber! Corona virüsü (koronavirüs) şüphesiyle yoğun bakımda... Junior Sambia kimdir? - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Fransa'dan şok haber! Corona şüphesiyle yoğun bakımda

Fransa'dan şok haber! Corona virüsü şüphesiyle yoğun bakımda

Fransa'dan şok haber! Corona virüsü şüphesiyle yoğun bakımda

Fransız ekibi 'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 'nın hafta başında corona virüsü (Covid-19) şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve genç ismin durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma alındığı açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 ekiplerinden , futbol camiasını endişelendiren bir haberi duyurdu. Kulüp, solunum problemi yaşayan bir oyuncusunun hafta başından beri hastanede tedavi gördüğünü ancak dün itibarıyla futbolcunun durumunun ağırlaştığını ve tedaviye yoğun bakımda devam edildiğini açıkladı.

Fransız basını ise oyuncunun 23 yaşındaki olduğunu bildirdi. Genç futbolcunun corona virüsü semptomları gösterdiği için hastanede tedavi altına alınmasının ardından durumunun kötüye gittiği ifade edildi.

JUNIOR SAMBIA KİMDİR?

Junior Sambia'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanırsa, Ligue 1'de virüse yakalanan ilk oyuncu olacak. Kariyerine Niort altyapısında başlayan Sambia, 2017 yılında Montpellier'ye transfer olmuştu. Bu sezon 22 maça çıkan genç isim, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

  1. 24.04.2020
  2. Güncelleme: 24.04.2020 09:21
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fransa'dan şok haber! Corona virüsü şüphesiyle yoğun bakımda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA