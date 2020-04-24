Fransa'dan şok haber! Corona virüsü şüphesiyle yoğun bakımda
Fransız ekibi Montpellier'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Junior Sambia'nın hafta başında corona virüsü (Covid-19) şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve genç ismin durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma alındığı açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier, futbol camiasını endişelendiren bir haberi duyurdu. Kulüp, solunum problemi yaşayan bir oyuncusunun hafta başından beri hastanede tedavi gördüğünü ancak dün itibarıyla futbolcunun durumunun ağırlaştığını ve tedaviye yoğun bakımda devam edildiğini açıkladı.
Fransız basını ise oyuncunun 23 yaşındaki Junior Sambia olduğunu bildirdi. Genç futbolcunun corona virüsü semptomları gösterdiği için hastanede tedavi altına alınmasının ardından durumunun kötüye gittiği ifade edildi.
JUNIOR SAMBIA KİMDİR?
Junior Sambia'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanırsa, Ligue 1'de virüse yakalanan ilk oyuncu olacak. Kariyerine Niort altyapısında başlayan Sambia, 2017 yılında Montpellier'ye transfer olmuştu. Bu sezon 22 maça çıkan genç isim, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
?? https://t.co/xfaqn3qJ9X pic.twitter.com/anudV2eznh— MHSC (@MontpellierHSC) April 23, 2020
- 24.04.2020
- Güncelleme: 24.04.2020 09:21
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fransa'dan şok haber! Corona virüsü şüphesiyle yoğun bakımda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.