Paris Saint-Germain'in maçına "koronavirüs" engeli! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 PSG'nin maçına "koronavirüs" engeli!

Saint-Germain'in maçına "koronavirüs" engeli!

Paris Saint-Germain'in maçına "koronavirüs" engeli!

Ligue 1'in 28'inci haftasında oynanması planlanan Strasbourg - mücadelesi, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Koronavirüs, 'da da futbolu engellemeye başladı. Ligue 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile yarın oynanması planlanan Strasbourg - karşılaşması koronavirüsün yayılması ihtimali doğrultusunda Bas-Rhin bölgesinden gelen uyarılar sonucunda ileri bir tarihe ertelendi.

  1. 07.03.2020
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