Paris Saint-Germain'in maçına "koronavirüs" engeli!
Fransa Ligue 1'in 28'inci haftasında oynanması planlanan Strasbourg - PSG mücadelesi, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Koronavirüs, Fransa'da da futbolu engellemeye başladı. Ligue 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile yarın oynanması planlanan Strasbourg - PSG karşılaşması koronavirüsün yayılması ihtimali doğrultusunda Bas-Rhin bölgesinden gelen uyarılar sonucunda ileri bir tarihe ertelendi.
- 07.03.2020
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
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