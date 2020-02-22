Marsilya 1-3 Nantes | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Marsilya sahasında konuk ettiği Nantes'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.
Ligue 1 26. hafta mücadelesinde Marsilya, Orange Velodrome'da Nantes'ı ağırladı.
TSİ 19.30'da başlayan ve beIN SPORTS 4 ekranlarından yayınlanan karşılaşmada ilk gol konuk ekipten geldi. 34. dakikada Limbombe'yle 1-0 öne geçen Nantes'a 39'da Sanson karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
53. dakikada Bamba ile tekrar öne geçen Nantes baskılarını maç sonuna kadar sürdürdü ve 90+1'de Alvaro Gonzalez'in kendi kalesine attığı golle Nantes mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından, Ligue 1'in ikinci sırasındaki Marsilya 52 puanda kalırken, 37 puana ulaşan Nantes 10. sıraya yükseldi.
- 22.02.2020
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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