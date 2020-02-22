Marsilya 1-3 Nantes | MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya'ya sahasında ağır darbe

1-3 Nantes | MAÇ SONUCU

Marsilya 1-3 Nantes | MAÇ SONUCU

Fransa 1'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan sahasında konuk ettiği Nantes'a 'lik skorla mağlup oldu.

1 26. hafta mücadelesinde , Orange Velodrome'da Nantes'ı ağırladı.

TSİ 19.30'da başlayan ve beIN SPORTS 4 ekranlarından yayınlanan karşılaşmada ilk gol konuk ekipten geldi. 34. dakikada Limbombe'yle 1-0 öne geçen Nantes'a 39'da Sanson karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

53. dakikada Bamba ile tekrar öne geçen Nantes baskılarını maç sonuna kadar sürdürdü ve 90+1'de Alvaro Gonzalez'in kendi kalesine attığı golle Nantes mücadeleden galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından, Ligue 1'in ikinci sırasındaki Marsilya 52 puanda kalırken, 37 puana ulaşan Nantes 10. sıraya yükseldi.

  1. 22.02.2020
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