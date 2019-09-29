Slimani istatistikleri sallıyor! Bunun adı şov...
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Islam Slimani, Fransız ekibi Monaco'da şov yapmaya devam ediyor. Cezayirli futbolcu 5 maçta 4 gol 4 asiste ulaştı.
Geçen sezon Fenerbahçe'deki başarısız performansıyla taraftarlara saç-baş yoldurtan Islam Slimani, Monaco'da adeta küllerinden doğdu. Fransız ekibinde gollerine yeniden başlayan golcü oyuncu, Brest maçında çıkışını sürdürdü.
Ligue 1'in 8. haftasında Monaco, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandığı sırada Brest'le karşılaştı. Rakibini 4-1 mağlup eden kırmızı beyazlı ekipte maça damga vuran Slimani, mücadeleyi 3 asist 1 golle tamamladı. 5 maçta 4 gol 4 asiste ulaşan 31 yaşındaki futbolcunun bu performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
2018-2019 sezonunun başında Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan Slimani, 25 maçta forma giymişti. Kaçırdığı gollerle isminin altında ezilen Cezayirli futbolcu, sarı lacivertli forma ile 25 maça çıkarken, ligde ve kupada 1 gol, Avrupa Ligi'nde ise 3 gol kaydetmişti.
- 29.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Slimani istatistikleri sallıyor! Bunun adı şov... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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