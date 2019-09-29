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29 Eylül 2019, Pazar
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Slimani istatistikleri sallıyor! Bunun adı şov...

Slimani istatistikleri sallıyor! Bunun adı şov...

Geçtiğimiz sezon 'de istenmeyen adam ilan edilen Islam Slimani, Fransız ekibi 'da şov yapmaya devam ediyor. Cezayirli futbolcu 5 maçta 4 gol 4 asiste ulaştı.

Geçen sezon 'deki başarısız performansıyla taraftarlara saç-baş yoldurtan Islam Slimani, 'da adeta küllerinden doğdu. Fransız ekibinde gollerine yeniden başlayan golcü oyuncu, Brest maçında çıkışını sürdürdü.

Ligue 1'in 8. haftasında Monaco, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandığı sırada Brest'le karşılaştı. Rakibini 4-1 mağlup eden kırmızı beyazlı ekipte maça damga vuran Slimani, mücadeleyi 3 asist 1 golle tamamladı. 5 maçta 4 gol 4 asiste ulaşan 31 yaşındaki futbolcunun bu performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

2018-2019 sezonunun başında ekibi Leicester City'den kiralanan Slimani, 25 maçta forma giymişti. Kaçırdığı gollerle isminin altında ezilen Cezayirli futbolcu, sarı lacivertli forma ile 25 maça çıkarken, ligde ve kupada 1 gol, Avrupa Ligi'nde ise 3 gol kaydetmişti.

  1. 29.09.2019
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