Lille deplasmanda berabere kaldı
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği maçta Lille, Nice deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Yusuf Yazıcı maçta 50 dakika süre aldı, Zeki Çelik ise maçı yedek kulübesinde takip etti.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Nice ile 1-1 berabere kaldı.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 50 dakika forma giydiği sekizinci hafta mücadelesinde Lille, deplasmanda Nice'e konuk oldu.
Lille, ev sahibi ekibin 13. dakikada Kasper Dolberg ile bulduğu gole, Luiz Araujo ile 24. dakikada cevap verdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sona erdi.
Bu sonuçla Lille puanını 14'e, Nice ise 13'e çıkardı.
Öte yandan, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, yedekler arasında bulunmasına karşın müsabakada süre alamadı.
- 29.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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