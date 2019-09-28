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28 Eylül 2019, Cumartesi
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Lille deplasmanda berabere kaldı

Lille deplasmanda berabere kaldı

Milli futbolcu 'nın forma giydiği maçta Lille, Nice deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Yusuf Yazıcı maçta 50 dakika süre aldı, ise maçı yedek kulübesinde takip etti.

'nde (Ligue 1) Lille, Nice ile 1-1 berabere kaldı.

Milli futbolcu 'nın 50 dakika forma giydiği sekizinci hafta mücadelesinde Lille, deplasmanda Nice'e konuk oldu.

Lille, ev sahibi ekibin 13. dakikada Kasper Dolberg ile bulduğu gole, Luiz Araujo ile 24. dakikada cevap verdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Lille puanını 14'e, Nice ise 13'e çıkardı.

Öte yandan, Lille forması giyen milli futbolcu , yedekler arasında bulunmasına karşın müsabakada süre alamadı.

  1. 29.09.2019
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