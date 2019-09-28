MAÇ SONUCU Bordeaux 0-1 Paris-Saint Germain | ÖZET
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Bordeaux'yu 1-0 yendi.
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında PSG, deplasmanda Bordeaux ile karşılaştı.
İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Paris ekibi, Neymar'ın 70. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Paris-Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.
- 28.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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