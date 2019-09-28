PSG deplasmanda kazandı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU 0-1 Paris-Saint Germain | ÖZET

MAÇ SONUCU Bordeaux 0-1 Paris-Saint Germain | ÖZET

'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Birinci Futbol Ligi'nde () 'yu 1-0 yendi.

'in 8. haftasında PSG, deplasmanda ile karşılaştı.

İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Paris ekibi, Neymar'ın 70. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Paris-Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü temsilcimiz 'a konuk olacak.

  1. 28.09.2019
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