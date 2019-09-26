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26 Eylül 2019, Perşembe
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Islam Slimani'den Falcao açıklaması!

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmeyip yollarını ayırdığı Islam Slimani, çıkışını sürdürüyor. Çıktığı 4 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Cezayirli yıldız Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada Falcao hakkında da görüşlerini bildirdi. İşte o sözler...
26 Eylül 2019 Perşembe 21:49
Islam Slimani'den Falcao açıklaması!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratmasına rağmen yeni takımı Monaco'yla 4 maçta 3 kez fileleri havalandıran Islam Slimani, gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Islam Slimani'den Falcao açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde oynanan Monaco-Nice mücadelesi ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile bitmişti.

Islam Slimani'den Falcao açıklaması!

Nice maçında 1 asist yapan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani'nin 1 golü ise VAR tarafından iptal edildi.

Islam Slimani'den Falcao açıklaması!

Monaco'da forma giydiği 4 maçta 3 gol, 1 asist ile oynayan Cezayirli yıldız golcü, yaptığı çıkış ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Islam Slimani'den Falcao açıklaması!

"LIGUE 1'İN "EN İYİ OYUNCUSU"
Öte yandan L'Equipe Gazetesi'nin her hafta oyunculara verdiği oyların ortalamasına göre Islam Slimani, 10 üzerinden 7 puanla ligin zirvesinde yer aldı.

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