Islam Slimani'den Falcao açıklaması!

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmeyip yollarını ayırdığı Islam Slimani, çıkışını sürdürüyor. Çıktığı 4 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Cezayirli yıldız Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada Falcao hakkında da görüşlerini bildirdi. İşte o sözler...

26 Eylül 2019 Perşembe 21:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





