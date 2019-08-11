Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik oynadı Lille sahasında kazandı
Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Fransız temsilcisi Lille, ligin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Nantes'ı 2-1 mağlup etti. Lille'in golleri Victor Osimhen'den geldi.
Fransa Ligue 1'de ilk hafta maçında Lille ile Nantes karşı karşıya geldi. Stade Pierre-Mauroy'da oynanan maçı ev sahibi Lille, 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekip Lille, 19. dakikada Victor Osimhen'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. Nantes, 51. dakikada Girotto ile eşitliği sağladı. Nantes'in golünde top Zeki Çelik'e çarparak kaleci Maignan'ı kontrpiyede bıraktı.
Lille, 80. dakikada Zeki Çelik'in asisti ve Victor Osimhen'in golüyle 3 puana ulaştı.
YUSUF 69'UNCU DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Maça yedek kulübesinde başlayan Yusuf Yazıcı, 69. dakikada Timothy Weah'ın yerine oyuna girdi. Yusuf, 79. dakikada kullandığı frikik vuruşunda gole çok yaklaştı. Milli futbolcumuzun sahada kaldığı bölümde Lille, oyunun kontrolünü aldı ve üstünlük golünü de attı.
Zeki Çelik ise maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Galibiyet golünün asistini yaptı.
Bu sonuçla Lille, lige 3 puanla başladı. Nantes ise ilk hafta puanla tanışamadı. Lille, gelecek hafta Amiens'e konuk olacak. Nantes ise sahasında Marsilya'yı ağırlayacak.
TRABZONSPORLU TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Yusuf Yazıcı'yı Trabzonspor taraftarı yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar maçtan önce milli futbolcu ile fotoğraf çektirdi.
- 11.08.2019
- Güncelleme: 11.08.2019 18:05
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik oynadı Lille sahasında kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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