Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile Lille sahasında güldü - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2019, Pazar
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ve oynadı sahasında kazandı

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik oynadı Lille sahasında kazandı

Milli futbolcularımız ve 'in forma giydiği Fransız temsilcisi , ligin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Nantes'ı 2-1 mağlup etti. Lille'in golleri 'den geldi.

Fransa Ligue 1'de ilk hafta maçında ile Nantes karşı karşıya geldi. Stade Pierre-Mauroy'da oynanan maçı ev sahibi Lille, 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekip Lille, 19. dakikada 'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. Nantes, 51. dakikada Girotto ile eşitliği sağladı. Nantes'in golünde top 'e çarparak kaleci Maignan'ı kontrpiyede bıraktı.

Lille, 80. dakikada Zeki Çelik'in asisti ve Victor Osimhen'in golüyle 3 puana ulaştı.

YUSUF 69'UNCU DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Maça yedek kulübesinde başlayan , 69. dakikada Timothy Weah'ın yerine oyuna girdi. Yusuf, 79. dakikada kullandığı frikik vuruşunda gole çok yaklaştı. Milli futbolcumuzun sahada kaldığı bölümde Lille, oyunun kontrolünü aldı ve üstünlük golünü de attı.

Zeki Çelik ise maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Galibiyet golünün asistini yaptı.

Bu sonuçla Lille, lige 3 puanla başladı. Nantes ise ilk hafta puanla tanışamadı. Lille, gelecek hafta Amiens'e konuk olacak. Nantes ise sahasında Marsilya'yı ağırlayacak.

TRABZONSPORLU TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Yusuf Yazıcı'yı taraftarı yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar maçtan önce milli futbolcu ile fotoğraf çektirdi.

  1. 11.08.2019
  2. Güncelleme: 11.08.2019 18:05
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