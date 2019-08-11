Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik oynadı Lille sahasında kazandı

Fransa Ligue 1'de ilk hafta maçında Lille ile Nantes karşı karşıya geldi. Stade Pierre-Mauroy'da oynanan maçı ev sahibi Lille, 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekip Lille, 19. dakikada Victor Osimhen'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. Nantes, 51. dakikada Girotto ile eşitliği sağladı. Nantes'in golünde top Zeki Çelik'e çarparak kaleci Maignan'ı kontrpiyede bıraktı.

Lille, 80. dakikada Zeki Çelik'in asisti ve Victor Osimhen'in golüyle 3 puana ulaştı.

YUSUF 69'UNCU DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Maça yedek kulübesinde başlayan Yusuf Yazıcı, 69. dakikada Timothy Weah'ın yerine oyuna girdi. Yusuf, 79. dakikada kullandığı frikik vuruşunda gole çok yaklaştı. Milli futbolcumuzun sahada kaldığı bölümde Lille, oyunun kontrolünü aldı ve üstünlük golünü de attı.

Zeki Çelik ise maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Galibiyet golünün asistini yaptı.

Bu sonuçla Lille, lige 3 puanla başladı. Nantes ise ilk hafta puanla tanışamadı. Lille, gelecek hafta Amiens'e konuk olacak. Nantes ise sahasında Marsilya'yı ağırlayacak.

TRABZONSPORLU TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Yusuf Yazıcı'yı Trabzonspor taraftarı yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar maçtan önce milli futbolcu ile fotoğraf çektirdi.