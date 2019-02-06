PSG Fransa Kupası'nda çeyrek finalde
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Kupası'nda çeyrek finalde

PSG Fransa Kupası'nda çeyrek finalde

Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (), 3. lig ekibi Villefranche'ı 3-0 yenerek Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kupası son 16 turunda Villefranche, turnuvayı son 4 yıldır kazanan 'yi ağırladı. 90 dakikası golsüz tamamlanan müsabakanın galibini belirlemek için uzatmalara geçildi.

PSG, Draxler'in 102, Diaby'nin 113 ve Cavani'nin 119. dakikada attığı golleriyle maçı 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

  1. 6.2.2019 23:22
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