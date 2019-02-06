Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), 3. lig ekibi Villefranche'ı 3-0 yenerek Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Fransa Kupası son 16 turunda Villefranche, turnuvayı son 4 yıldır kazanan PSG'yi ağırladı. 90 dakikası golsüz tamamlanan müsabakanın galibini belirlemek için uzatmalara geçildi.
PSG, Draxler'in 102, Diaby'nin 113 ve Cavani'nin 119. dakikada attığı golleriyle maçı 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
- 6.2.2019 23:22
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
PSG Fransa Kupası'nda çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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