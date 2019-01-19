Dünya'nın sporu! (18.01.19)
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Dünya'nın sporu! (18.01.19)

Dünya'nın sporu! (18.01.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

ETNOSPOR'DAN KATAR TEMASI

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanvekili Hakan Kazancı ile Yurtdışı İşler Koordinatörü Levent Akıcı, Katar'da temaslarda bulundu. Turkey Expo by Qatar Fuarı'na katıldıklarını açıklayan Kazancı, Katar ile Türkiye'nin ortak spor faaliyetlerini artırma amacıyla bulunduklarını vurguladı. Etnospor standında geleneksel sporlardan mangala, mas güreşi ve okçuluğun tanıtımı yapıldı.

EGE KUPASI'NDA SON

TFF'nin İzmir'de 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlediği 20. Mercedes-Benz Ege Kupası final yapıyor. Türkiye ile İspanya finali 15.00'te Altınordu'nun sahasında olacak.

PSG'DEN DEVE YARIŞI

Paris Saint-Germain, Katar'da deve yarışı yaptı. Katar'ın geleneksel yarışında develerin üzerine futbolcuların forma numaraları ve isimleri yazıldı. Develeri telsizle yönlendiren futbolcular ve teknik heyetin katılımında 4 kilometrelik 2 yarış yapıldı. Yarışların birini , diğerini teknik direktör kazandı. Kazananlara verilen 50 bin dolarlık ödül 'nin yardım ettiği vakfa bağışlandı.

SULTANLAR LİGİ'NDE DERBİ HEYECANI

Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında G.Saray'ı ağırlayacak. Maç 14.00'te Burhan Felek'te yapılacak. Aslan, 4. sırada yer alırken, Kara Kartal 5. basamakta yer alıyor. Günün diğer maçında 18.30'da Eczacıbaşı, Beylikdüzü'nü konuk ediyor. Efeler Ligi'nde ise program şöyle: 14.00 - Galatasaray, 15.30 Tokat Plevne- Afyon, 16.00 Arkas-Arhavi, 16.30 Kula-İnegöl, 19.00 Maliye-Fenerbahçe.

  1. 19.1.2019
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