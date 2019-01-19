Dünya'nın sporu! (18.01.19)

ETNOSPOR'DAN KATAR TEMASI



Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanvekili Hakan Kazancı ile Yurtdışı İşler Koordinatörü Levent Akıcı, Katar'da temaslarda bulundu. Turkey Expo by Qatar Fuarı'na katıldıklarını açıklayan Kazancı, Katar ile Türkiye'nin ortak spor faaliyetlerini artırma amacıyla bulunduklarını vurguladı. Etnospor standında geleneksel sporlardan mangala, mas güreşi ve okçuluğun tanıtımı yapıldı.



EGE KUPASI'NDA SON



TFF'nin İzmir'de 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlediği 20. Mercedes-Benz Ege Kupası final yapıyor. Türkiye ile İspanya finali 15.00'te Altınordu'nun sahasında olacak.



PSG'DEN DEVE YARIŞI



Paris Saint-Germain, Katar'da deve yarışı yaptı. Katar'ın geleneksel yarışında develerin üzerine futbolcuların forma numaraları ve isimleri yazıldı. Develeri telsizle yönlendiren futbolcular ve teknik heyetin katılımında 4 kilometrelik 2 yarış yapıldı. Yarışların birini Neymar, diğerini teknik direktör Thomas Tuchel kazandı. Kazananlara verilen 50 bin dolarlık ödül PSG'nin yardım ettiği vakfa bağışlandı.



SULTANLAR LİGİ'NDE DERBİ HEYECANI



Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş G.Saray'ı ağırlayacak. Maç 14.00'te Burhan Felek'te yapılacak. Aslan, 4. sırada yer alırken, Kara Kartal 5. basamakta yer alıyor. Günün diğer maçında 18.30'da Eczacıbaşı, Beylikdüzü'nü konuk ediyor. Efeler Ligi'nde ise program şöyle: 14.00 Halkbank- Galatasaray, 15.30 Tokat Plevne- Afyon, 16.00 Arkas-Arhavi, 16.30 Kula-İnegöl, 19.00 Maliye-Fenerbahçe.