Dünya'nın sporu! (18.01.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
ETNOSPOR'DAN KATAR TEMASI
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanvekili Hakan Kazancı ile Yurtdışı İşler Koordinatörü Levent Akıcı, Katar'da temaslarda bulundu. Turkey Expo by Qatar Fuarı'na katıldıklarını açıklayan Kazancı, Katar ile Türkiye'nin ortak spor faaliyetlerini artırma amacıyla bulunduklarını vurguladı. Etnospor standında geleneksel sporlardan mangala, mas güreşi ve okçuluğun tanıtımı yapıldı.
EGE KUPASI'NDA SON
TFF'nin İzmir'de 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlediği 20. Mercedes-Benz Ege Kupası final yapıyor. Türkiye ile İspanya finali 15.00'te Altınordu'nun sahasında olacak.
PSG'DEN DEVE YARIŞI
Paris Saint-Germain, Katar'da deve yarışı yaptı. Katar'ın geleneksel yarışında develerin üzerine futbolcuların forma numaraları ve isimleri yazıldı. Develeri telsizle yönlendiren futbolcular ve teknik heyetin katılımında 4 kilometrelik 2 yarış yapıldı. Yarışların birini Neymar, diğerini teknik direktör Thomas Tuchel kazandı. Kazananlara verilen 50 bin dolarlık ödül PSG'nin yardım ettiği vakfa bağışlandı.
SULTANLAR LİGİ'NDE DERBİ HEYECANI
Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş G.Saray'ı ağırlayacak. Maç 14.00'te Burhan Felek'te yapılacak. Aslan, 4. sırada yer alırken, Kara Kartal 5. basamakta yer alıyor. Günün diğer maçında 18.30'da Eczacıbaşı, Beylikdüzü'nü konuk ediyor. Efeler Ligi'nde ise program şöyle: 14.00 Halkbank- Galatasaray, 15.30 Tokat Plevne- Afyon, 16.00 Arkas-Arhavi, 16.30 Kula-İnegöl, 19.00 Maliye-Fenerbahçe.
- 19.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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