Monaco'da Urla rüzgarı
18 Ocak 2019, Cuma
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Monaco'da Urla rüzgarı

Monaco'da Urla rüzgarı

'nın Monaco şehrinde 10'uncusu gerçekleşen Monaco Optimist Team Race 2019 yarışlarında Urla'dan Ali Rıza Mete Yelken Kulübü birinci oldu.

Toplam 4 kıtadan 16 ülkenin katıldığı takımlı yelken yarışlarında Urlalı yelkenciler olarak 'yi gururlandırdı. Antrenörlüğünü Gürbüz Arıkan'ın yaptığı, takım liderliğini Aysun Atay Arıkan'ın üstlendiği ekipte Okyanus Arıkan, Mustafacan Öztuncel, Alp Namdar ve Mert Aydoğan yer aldı. Yelkenciler şampiyonluk sevinçlerini Urla Belediye Başkanı ile paylaştı.

Başkan Sibel Uyar'ı makamında ziyaret eden yelkenciler, "Çok mutluyuz, gururluyuz. Urlamızın bir takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Urla'ya şampiyonluk kupası ile dönmek tarif edilmez bir mutluluk. Önümüzde önemli iki yarış var. Onları kazandığımız takdirde Karayipler'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacağız" dedi. Şampiyon olan yelken takımını tebrik eden Sibel Uyar ise, "Bayrağımızı Urla'dan dalgalandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şu an çok mutluyum. İnanıyorum ki daha birçok başarılara imza atacaksınız. Spor çocuklarımız için çok önemli. Ben her zaman sizlerin destekçinizim. Sizlerle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

  1. 18.1.2019 14:09
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