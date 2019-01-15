Mersin'de Wushu Kung Fu Turnuvası yapıldı
15 Ocak 2019, Salı
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Mersin'de Turnuvası yapıldı

Mersin'de Wushu Kung Fu Turnuvası yapıldı

Mersin'de Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Mersin İl seçmeleri Turnuvası'nda 12 birincilik ve 4 ikincilik alan Erdemli Gençlik ve sporcuları, takım halinde de birinci oldu.

Erdemli Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyalarını Kaymakam Avni Kula, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü verdi.

Törende konuşan Kaymakam Kula, Erdemli'de açılan spor salonlarında birçok gencin değişik dallarda spor yaparak büyük başarılar elde ettiğini belirterek, Bunların en sonuncusu ise sizlerin dalında Mersin'de göstermiş olduğunuz büyük başarı oldu. Bu başarıları , Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılar bekliyoruz. Spor ahlaktır. Spor Ahlakını hiçbir zaman unutmayın. Sizleri bu spora yönlendiren ailenize, sizleri Eğiten hocalarınıza çok teşekkür eder, Başarılarınızın devamını dilerim dedi.

Wushu Kung Fu Milli Antrenörü ve Gençlik ve hocalarından Fevzi Arslan ise, Erdemli'de 86 sporcunun Wushu Kung Fu Eğitimi aldığını ifade ederek, Milli Antrenörümüz Nadide Şahin hocamız ile birlikte gençlerimizin spora yönelmeleri için büyük çaba harcıyoruz. Geçtiğimiz günlerde 100 sporcunun katıldığı Mersin?deki turnuvada 16 sporcumuzla katıldı. Sporculardan 12'si birincilik, 4?ü ikincilik elde ederek takım halinde şampiyon olduk. Dereceye giren sporcularımız 26 Ocak'ta Antalya'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı diye konuştu.

  1. 15.1.2019 14:30
  2. Güncelleme: 15.1.2019 16:45
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