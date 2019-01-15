Sebastien Ogier’in yeni aracı tanıtıldı
Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda yeni sezon heyecanı başlıyor. Bu sene Citroen takımı adına mücadele edecek olan Sebastien Ogier’in kullanacağı Citroen C3 aracı da görücüye çıktı.
Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. 24 Ocak tarihinde Monte Carlo Rallisi ile start alacak şampiyonaya katılacak takımlar araçlarını tanıtmaya başladı.
Citroen takımına geri dönen Sebastien Ogier'in kullanacağı C3 aracı da 2019 renklerine kavuştu. 1919 yılında kurulan firma, 100. yaşını aracın arkasında yer alan '1919' amblemiyle kutluyor.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışına co-pilotu Julien Ingrassia ile katılacak olan Ogier, Citroen'in 1999'da katıldığı şampiyonada kazandığı 99 birinciliği 100'e tamamlamak için yarışacak. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Red Bull sporcusu, şampiyonluk sayısını 7'ye çıkarmak istiyor.
BÜYÜK ORGANİZASYON BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'DE
8 yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz sene Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.
- 15.1.2019 14:12
- Güncelleme: 15.1.2019 16:43
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
-
Konyaspor'da 'Kocaman' hedef!
Toplam 1
Yorum
şahin aykut haca konya için bir şans elimizdeki kıymetleri bilelim
-
Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarına start verdi
Toplam 1
Yorum
Ali Başkan adamsın...
Sebastien Ogier’in yeni aracı tanıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.