Sebastien Ogier’in yeni aracı tanıtıldı
15 Ocak 2019, Salı
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’in yeni aracı tanıtıldı

Sebastien Ogier’in yeni aracı tanıtıldı

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan ’nda heyecanı başlıyor. Bu sene Citroen takımı adına mücadele edecek olan ’in kullanacağı Citroen aracı da görücüye çıktı.

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan 'nın yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. 24 Ocak tarihinde Rallisi ile start alacak şampiyonaya katılacak takımlar araçlarını tanıtmaya başladı.
Citroen takımına geri dönen 'in kullanacağı aracı da 2019 renklerine kavuştu. 1919 yılında kurulan firma, 100. yaşını aracın arkasında yer alan '1919' amblemiyle kutluyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışına co-pilotu Julien Ingrassia ile katılacak olan Ogier, Citroen'in 1999'da katıldığı şampiyonada kazandığı 99 birinciliği 100'e tamamlamak için yarışacak. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan sporcusu, şampiyonluk sayısını 7'ye çıkarmak istiyor.

BÜYÜK ORGANİZASYON BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'DE
8 yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz sene 'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha 'te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.

  1. 15.1.2019 14:12
  2. Güncelleme: 15.1.2019 16:43
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