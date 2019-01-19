PSG'den Guingamp'a 9 gol
19 Ocak 2019, Cumartesi
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'den 'a 9 gol

PSG'den Guingamp'a 9 gol

, Ligi'nde son sırada yer alan 'ı 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, açık ara liderliğini sürdürdü.

Ligde 19. maçına çıkan , 'ı konuk etti. Maçın başından sonuna kadar muhteşem bir oyun sergileyen 'nin gollerini 11 ve 68. dakikalarda , 37, 45 ve 80. dakikalarda Kylian Mbappe, 59, 66 ve 75. dakikalarda ile 83. dakikada Meunier attı.
Bu farklı galibiyetle puanını 53'e yükselten ev sahibi, en yakın rakibiyle puan farkını 13'e çıkardı. Guingamp ise 14 puanla son sırada kaldı.
Öte yandan Guingamp, Kupası'nda, PSG'yi elemişti.
  1. 19.1.2019 21:27
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