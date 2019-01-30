PSG'de Neymar şoku
30 Ocak 2019, Çarşamba
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PSG'de Neymar şoku

'nin Brezilyalı futbolcusu , sağ ayak tarak kemiğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 2,5 ay sahalardan uzak kalacak.

ekibi Paris Saint-Germain'in () Brezilyalı yıldız futbolcusu , sakatlığı nedeniyle 2,5 ay forma giyemeyecek.

PSG Kulübü, Neymar'ın sağ ayak tarak kemiğinde meydana gelen sakatlığın tedavisinin 10 hafta süreceğini duyurdu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki maçlarını da kaçıracak Neymar, Strasbourg ile oynanan Fransa Kupası karşılaşmasında sakatlanmış ve 62. dakikada yerini Moussa Diaby'ye bırakmıştı.

Bu sezon PSG'de 23 maça çıkan Neymar, 20 gol attı ve 10 asist yaptı.

  1. 30.1.2019 15:01
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