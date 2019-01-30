PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar, sağ ayak tarak kemiğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 2,5 ay sahalardan uzak kalacak.
Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle 2,5 ay forma giyemeyecek.
PSG Kulübü, Neymar'ın sağ ayak tarak kemiğinde meydana gelen sakatlığın tedavisinin 10 hafta süreceğini duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Manchester United maçlarını da kaçıracak Neymar, Strasbourg ile oynanan Fransa Kupası karşılaşmasında sakatlanmış ve 62. dakikada yerini Moussa Diaby'ye bırakmıştı.
Bu sezon PSG'de 23 maça çıkan Neymar, 20 gol attı ve 10 asist yaptı.
- 30.1.2019 15:01
- Diagne'den sonra Galatasaray'dan ikinci forvet hamlesi!
- Arda - Berkay davasında şok ifadeler ortaya çıktı! Aylık kazançları şaşırttı...
- Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Transferle gidiyor...
- Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e sert sözler! "Benim cahil ve öğrenme özürlü dostum..."
- Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıktı!
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
PSG'de Neymar şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.