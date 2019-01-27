Monaco Gelson Martins'i kiraladı
27 Ocak 2019, Pazar
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Monaco 'i kiraladı

Monaco Gelson Martins'i kiraladı

Fransa'nın Monaco takımı, İspanya ekibi 'den Portekizli futbolcu 'i kiraladı.

Monaco Kulübü, 23 yaşındaki Martins'in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

'in sezon başında Portekiz'in ekibinden bedelsiz olarak transfer ettiği Martins, İspanya'da fazla forma şansı bulamadı.

Hücum hattının kanatlarında görev yapan Martins, bu sezon Atletico Madrid'de 12 maça çıktı ve bir gol attı.

  1. 27.1.2019 19:41
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