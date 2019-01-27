Monaco Gelson Martins'i kiraladı
Fransa'nın Monaco takımı, İspanya ekibi Atletico Madrid'den Portekizli futbolcu Gelson Martins'i kiraladı.
Monaco Kulübü, 23 yaşındaki Martins'in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Atletico Madrid'in sezon başında Portekiz'in Sporting Lizbon ekibinden bedelsiz olarak transfer ettiği Martins, İspanya'da fazla forma şansı bulamadı.
Hücum hattının kanatlarında görev yapan Martins, bu sezon Atletico Madrid'de 12 maça çıktı ve bir gol attı.
- 27.1.2019 19:41
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Monaco Gelson Martins'i kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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