PSG'de Di Maria'nın sözleşmesi uzatıldı
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    'de 'nın sözleşmesi uzatıldı

    PSG'de Di Maria'nın sözleşmesi uzatıldı

    Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Arjantinli futbolcu Angel 'nın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

    30 yaşındaki futbolcu, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Paris ekibinin formasını giyecek.
    2015-2016 sezonunun başında ekibi 'tan Paris Saint-Germain'e transfer olan , bu süreçte 150 maçta forma giydi ve 57 gol - 58 asistle oynadı.

    "TAKIM ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE DAHA FAZLA ZAFER KAZANIP, PSG'NİN BÜYÜMESİNE YARDIMCI OLACAĞIZ"

    Angel Di Maria kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada Paris Saint-Germain ile sözleşme uzattığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Forma giydiğim 3 senede Paris'i çok sevdim ve burada en iyi futbolumu oynamak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Böyle bir projede yer aldığım için her geçen gün daha fazla motive oluyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte daha fazla zafer kazanıp, 'nin büyümesi için kulübe yardımcı olacağız. Taraftarımızın desteği bize bu konuda yardımcı oluyor. Hep birlikte daha fantastik duygular yaşayıp, sayısız zorlukların üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

    1. 31.10.2018 23:32
    2. Güncelleme: 31.10.2018 23:36
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