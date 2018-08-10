Ligue 1'de ilk maçın galibi Olympique Marsilya – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    1'de ilk maçın galibi

    Ligue 1'de ilk maçın galibi Olympique Marsilya

    Fransa 1. Futbol Ligi'nde ( 1) 2018-2019 sezonunun açılış maçında , konuk ettiği 'u 4-0 mağlup etti.

    Velodrome Stadı'nda oynanan ligin açılış mücadelesinde ev sahibi , Dimitri Payet'in 45'inci dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

    İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Olympique Marsilya'da sahneye bir kez daha çıkan Payet, 62'nci dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü ağlara gönderdi. Ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 89. dakikada Valere Germain, 90+2'nci dakikada ise Florian Thauvin'ın fileleri havalandırmasıyla rakibini 4-0 yendi ve lige 3 puanla başladı.

    1. 11.8.2018 00:05
    2. Güncelleme: 11.8.2018 00:05
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