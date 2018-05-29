‘Para cebime girmedi’
Paris Saint Germain'in yıldızı Mbappe, bonservisinin kendisini etkilemediğini söyledi. 20 yaşındaki Fransız oyuncu, "Para benim cebime girmedi. İki kulüp arasındaki işti. Bu kadar para kalitemden dolayı ödenmiştir" dedi.
- 29.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
‘Para cebime girmedi’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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