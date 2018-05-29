‘Para cebime girmedi’ – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    cebime girmedi’

    ‘Para cebime girmedi’
    'in yıldızı Mbappe, bonservisinin kendisini etkilemediğini söyledi. 20 yaşındaki Fransız oyuncu, " benim cebime girmedi. İki kulüp arasındaki işti. Bu kadar para kalitemden dolayı ödenmiştir" dedi.
    1. 29.5.2018
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