Fransa Kupası, Paris Saint-Germain'in
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Kupası, Saint-Germain'in

    Fransa Kupası, Paris Saint-Germain'in

    Finalde 'i 2-0 yenen Saint-Germain (), Kupası'nı müzesine götürdü.

    Başkent 'teki Stade de France'ta, 3. lig ekibi ile Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) şampiyonu karşı karşıya geldi.

    Maça etkili başlayan PSG, 26. dakikada Giovani Lo Celso'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

    İkinci yarıda da üstün olan başkent temsilcisi 74. dakikada penaltıdan 'nin attığı golle 2-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

    Böylece PSG, üst üste 4, toplamda ise 12. kez Fransa Kupası'nın sahibi oldu.

    Ayrıca başkent ekibi, bu sezon Ligue 1 ve Lig Kupası'nın ardından Fransa Kupası'nı da kazanarak 3 kulvarda şampiyonluğa ulaştı.

    1. 9.5.2018 00:09
    2. Güncelleme: 9.5.2018 00:10
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