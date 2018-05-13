Neymar, PSG'de mi kalacak, Real Madrid'e mi gidecek?
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Real Madrid ile adı anılan Neymar'ın transfer iddialarına son noktayı koydu.
Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın takımda kalacağını açıkladı.
Al-Khelaifi, kulüpteki geleceği tartışma konusu haline gelen Neymar'ın durumuna ilişkin Fransa basınına açıklamada bulundu.
İspanya ekibi Real Madrid'in ilgilendiği öne sürülen 26 yaşındaki Neymar ile ilgili çıkan transfer iddialarına tepki gösteren Al-Khelaifi, "Neymar'ın ayrılacağını kim söyledi? Bizden biri böyle bir şey söyledi mi? Hayır. Neymar'ın bizimle kontratı var. Gelecek sezon yüzde iki bin bizimle olacak. Bundan eminim. Neymar burada kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.
Sezon başında Fransa temsilcisi PSG'nin 222 milyon avroya İspanya ekibi Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı Neymar, tarihin en pahalı futbolcusu konumunda bulunuyor.
- 13.5.2018 15:54
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Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan Galatasaray'a gözdağı
Toplam 3
Yorum
GS42 Büyük takım olmak kolay değil hele birde GALATASARAY'sa bunları çok duyduk ŞAMPİYONLUK KUPASINI gözünün önünde kaldıracağız.
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Fikret Orman açıkladı: Shakira Vodafone Park'a geliyor!
Toplam 2
Yorum
Husnu Dogru karar tanitimda okay yokuslu kararida emre akbabaicinde bir supriz olsa musacagiran genc besiktas super olurdu
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Fikret Orman açıkladı: Shakira Vodafone Park'a geliyor!
Toplam 2
Yorum
yas kac Sayin Orman, Shakira 34 yasina girdimiki, Vodafona Parka cikiyor?
Neymar, PSG'de mi kalacak, Real Madrid'e mi gidecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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