Real Madrid, bu sezon Santiago Bernabeu Stadı'ndaki son maçında Celta Vigo'yu ağırladı.

Gareth Bale (2) ve Isco'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan başkent temsilcisi, ikinci yarıda Achraf Hakimi, Toni Kroos ve Sergi Gomez'in kendi kalesine attığı gollerle rakibini 6-0 yendi.

Real Madrid, bu galibiyetle puanını 75'e çıkarırken, Celta Vigo 46 puanda kaldı.