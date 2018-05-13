Real Madrid, Celta Vigo'yu 6-0 mağlup etti
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan 37. hafta mücadelesinde Real Madrid, evinde Celta Vigo'yu 6-0 mağlup etti.
Real Madrid, bu sezon Santiago Bernabeu Stadı'ndaki son maçında Celta Vigo'yu ağırladı.
Gareth Bale (2) ve Isco'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan başkent temsilcisi, ikinci yarıda Achraf Hakimi, Toni Kroos ve Sergi Gomez'in kendi kalesine attığı gollerle rakibini 6-0 yendi.
Real Madrid, bu galibiyetle puanını 75'e çıkarırken, Celta Vigo 46 puanda kaldı.
- 13.5.2018 01:32
- Güncelleme: 13.5.2018 02:47
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
Real Madrid, Celta Vigo'yu 6-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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