Zidane'dan Ronaldo ve Neymar yorumu – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Zidane'dan Ronaldo ve yorumu

    Zidane'dan Ronaldo ve Neymar yorumu

    Real Madrid Teknik Direktörü , ile 'ın birlikte oynayabileceğini söyledi.

    Real Madrid Teknik Direktörü , kulübün transfer gündeminde yer alan hakkındaki soruları yanıtladı. Zidane, 'Ronaldo ile Neymar birlikte oynayabilir mi?' biçimindeki soruya, olumlu yanıt verdi.

    İyi oyuncuların birlikte uyumlu bir şekilde oynayabileceğini belirten Zidane, kendi kariyerinden örnek verdi. Fransız teknik adam, "Bir keresinde Djorkaeff ve benim birlikte oynayamayacağımızı söylediler. Ama biz o şekilde Dünya Kupası'nı kaldırdık." diye konuştu.

    Zidane sözlerini, "Yani iyi oyuncular her zaman sahada birlikte oynayabilir. Saha içinde iyi oyuncular arasında bir kimya vardır." diyerek noktaladı.

    1. 12.5.2018 11:05
    2. Güncelleme: 12.5.2018 11:38
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