Zidane'dan Ronaldo ve Neymar yorumu
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo ile Neymar'ın birlikte oynayabileceğini söyledi.
İyi oyuncuların birlikte uyumlu bir şekilde oynayabileceğini belirten Zidane, kendi kariyerinden örnek verdi. Fransız teknik adam, "Bir keresinde Djorkaeff ve benim birlikte oynayamayacağımızı söylediler. Ama biz o şekilde Dünya Kupası'nı kaldırdık." diye konuştu.
Zidane sözlerini, "Yani iyi oyuncular her zaman sahada birlikte oynayabilir. Saha içinde iyi oyuncular arasında bir kimya vardır." diyerek noktaladı.
- 12.5.2018 11:05
- Güncelleme: 12.5.2018 11:38
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‘Ciğer polemiği’
Toplam 1
Yorum
srcnkns.gfb Yazık olmuş keşke bir tadına baksalardı. Kulübü yediler yetmedi belki ciğer doyururdu. Yazık be vallahi yazık.
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Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'dan Galatasaray iddialarına sert tepki!
Toplam 5
Yorum
öyle derler penaltı atışında bır mürselanın pozıyonuna baksılar bılerek topu dısarı atı soner aydoğgu
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Sen futbolu bırak
Toplam 1
Yorum
kişiye göre adalet olurmu Engin Baytarın ailesi kötümüydü? Ardanın babası cezayı duyunca değil oğlu terbiyesizlik yapınca üzülmeliydi.
Zidane'dan Ronaldo ve Neymar yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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