Neymar arkadaşlarına söyledi: Real Madrid'i istiyorum
Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, takım arkadaşlarına Real Madrid'e gitmek istediğini söyledi.
Real Madrid'in transfer etmek istediği Neymar, PSG'den ayrılmak istediğini arkadaşlarına söyledi.
Geçtiğimiz yaz rekor bedelle Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar, Real Madrid'e gitmek istediğini arkadaşlarıyla paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde PSG'deki takım arkadaşlarıyla favori mekanlarınndan biri olan Zino Restoran'da bir araya gelen Neymar geleceği hakkında konuştu.
Le Parisien'de yer alan habere göre; Neymar, Thiago Silva, Yuri Berchiche, Javier Pastore, Marquinhos ve Thiago Motta'ya Real Madrid'e gitmek için Paris'ten ayrılmayı düşündüğünü iletti.
REAL MADRID TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Geçtiğimiz günlerde İspanyol gazetesi As'ta yer alan bir haberde ise, Neymar'ın nisan ayında Real Madrid temsilcileriyle Brezilya'da iki kez görüştüğü öne sürüldü.
Fotomac.com.tr / Dış haberler
- 11.5.2018 17:26
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