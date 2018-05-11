Neymar arkadaşlarına söyledi: Real Madrid'i istiyorum – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    arkadaşlarına söyledi: 'i istiyorum

    Neymar arkadaşlarına söyledi: Real Madrid'i istiyorum

    'in Brezilyalı yıldızı , takım arkadaşlarına 'e gitmek istediğini söyledi.

    'in etmek istediği , 'den ayrılmak istediğini arkadaşlarına söyledi.

    Geçtiğimiz yaz rekor bedelle 'dan PSG'ye transfer olan Neymar, Real Madrid'e gitmek istediğini arkadaşlarıyla paylaştı.

    Geçtiğimiz günlerde PSG'deki takım arkadaşlarıyla favori mekanlarınndan biri olan Zino Restoran'da bir araya gelen Neymar geleceği hakkında konuştu.

    Le Parisien'de yer alan habere göre; Neymar, , Yuri Berchiche, Javier Pastore, Marquinhos ve 'ya Real Madrid'e gitmek için Paris'ten ayrılmayı düşündüğünü iletti.

    REAL MADRID TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
    Geçtiğimiz günlerde İspanyol gazetesi As'ta yer alan bir haberde ise, Neymar'ın nisan ayında Real Madrid temsilcileriyle Brezilya'da iki kez görüştüğü öne sürüldü.

    Fotomac.com.tr / Dış haberler

    1. 11.5.2018 17:26
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