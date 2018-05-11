Marcelo kazanırsa Carlos’u geçecek
Real Madrid’in Brezilyalı futbolcusu Marcelo, Şampiyonlar Ligi’ni kazanması halinde eski Madridli Roberto Carlos’u geride bırakacak.
?Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması durumunda Marcelo kazandığı 4 kupayla Carlos'u geçmiş olacak.
- 11.5.2018 14:56
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 32
Yorum
emre demekki oynayıp hakederek maç ve kupa alınabiliyormuş.Akhisarı bende kutluyorum..BJK kadar yüreksiz olmadıkları için.
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Kasımpaşa Trezeguet transferini bitirdi
Toplam 2
Yorum
Aslan Uyum sorunu yasamazsa birkac yil icinde Ingiltere yada ispanyaya transfer olur
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Son karar Sinan Gümüş
Toplam 3
Yorum
Aslan Normalde cok rahat ilk11 de oynayabilir
Marcelo kazanırsa Carlos’u geçecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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