Marcelo kazanırsa Carlos’u geçecek – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    kazanırsa Carlos’u geçecek

    Marcelo kazanırsa Carlos’u geçecek

    ’in Brezilyalı futbolcusu , Şampiyonlar Ligi’ni kazanması halinde eski Madridli ’u geride bırakacak.

    'in 26 Mayıs Cumartesi günü ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finalinde için öne geçme fırsatı doğdu. Marcelo, Madrid formasıyla 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken daha önce Real Madrid'de sol bek pozisyonunda görev yapan başkent ekibiyle 3 Şampiyonlar Ligi kupası kazanmış ve 526 maçta 69 gol atıp 46 asist yapmıştı.

    ?Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması durumunda Marcelo kazandığı 4 kupayla Carlos'u geçmiş olacak.
    1. 11.5.2018 14:56
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