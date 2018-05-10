Real Madrid Sevilla deplasmanından çıkamadı – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Sevilla deplasmanından çıkamadı

    Real Madrid Sevilla deplasmanından çıkamadı

    'nın 36. haftasında , deplasmanda Sevilla'ya 3-2 yenildi. Galacticos'un 2. golünü 90+5. dakikada penaltıdan atan , 58. dakikada penaltı kaçırdı 84. dakikada ise topu kendi ağlarına yolladı

    Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk golü bulan taraf Sevilla oldu.

    26. dakikada Wissam Ben Yedder ile 1-0 öne geçen Endülüs temsilcisi, 45. dakikada Layun'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu skor aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

    'de , 58. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

    Maçın 84. dakikasında bir şanssız an daha yaşayan Sergio Ramos, topu kendi ağlarına yolladı. Real Madrid, 87. dakikada Borja Mayoral ve 90+5. dakikada Sergio Ramos'un penaltıdan attığı gollerle skoru 3-2 yapsa da bu puan için yeterli olmadı.

    Sevilla, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.

    1. 10.5.2018 09:32
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