Real Madrid Sevilla deplasmanından çıkamadı
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, deplasmanda Sevilla'ya 3-2 yenildi. Galacticos'un 2. golünü 90+5. dakikada penaltıdan atan Sergio Ramos, 58. dakikada penaltı kaçırdı 84. dakikada ise topu kendi ağlarına yolladı
Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk golü bulan taraf Sevilla oldu.
26. dakikada Wissam Ben Yedder ile 1-0 öne geçen Endülüs temsilcisi, 45. dakikada Layun'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu skor aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.
Real Madrid'de Sergio Ramos, 58. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Maçın 84. dakikasında bir şanssız an daha yaşayan Sergio Ramos, topu kendi ağlarına yolladı. Real Madrid, 87. dakikada Borja Mayoral ve 90+5. dakikada Sergio Ramos'un penaltıdan attığı gollerle skoru 3-2 yapsa da bu puan için yeterli olmadı.
Sevilla, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.
- 10.5.2018 09:32
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Okay Yokuşlu'ya özel teklif
Toplam 2
Yorum
hasan kalafat okay defansta berbat. yag yakarak yazmayi birakin daaaa yunus bey. ama kalsin yine de.
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Göztepe - Galatasaray maçı hangi statta oynanacak?
Toplam 1
Yorum
ali kırcı En azından 1.5 milyon euro kazanacan kardeş akıllı ol.. Atatürk candır...
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Trabzonspor'da 12 yabancı ile ilgili yol haritası belirleniyor
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Sadece Novak ve Pereira kalır...
Real Madrid Sevilla deplasmanından çıkamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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