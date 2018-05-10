İşte Mesut Özil'in yeni takım: Barcelona'ya gidiyor...
İngiliz ekibi Arsenal forması giyen Mesut Özil için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
- 10.5.2018 19:48
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xd tolga giderse galatasaray çok rahatlar artık gitmesi gerekiyor
İşte Mesut Özil'in yeni takım: Barcelona'ya gidiyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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