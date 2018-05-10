İşte Mesut Özil'in yeni takım: Barcelona'ya gidiyor...

İspanyol sitesi 'El Gol Digital'in iddiasına göre Barcelona, Iniesta'nın yerini Mesut'la doldurmak istiyor. Türk asıllı Alman oyuncu bu sezon Arsenal formasıyla 35 maça çıkarken, 5 gol atıp 12 de asist yaptı.

İşte o haber...





