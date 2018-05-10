İşte Mesut Özil'in yeni takım: Barcelona'ya gidiyor... – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    İşte 'in yeni takım: 'ya gidiyor...

    İşte Mesut Özil'in yeni takım: Barcelona'ya gidiyor...

    İngiliz ekibi forması giyen için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    İspanyol sitesi 'El Gol Digital'in iddiasına göre , Iniesta'nın yerini Mesut'la doldurmak istiyor. Türk asıllı Alman oyuncu bu sezon formasıyla 35 maça çıkarken, 5 gol atıp 12 de asist yaptı.

    İşte o haber...


    1. 10.5.2018 19:48
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