Manchester United ikinciliği garantiledi – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    ikinciliği garantiledi

    Manchester United ikinciliği garantiledi

    'in 37. hafta maçında deplasmanda ile golsüz berabere kaldı

    'de ile 0-0 berabere kalan puanını 78'e çıkararak ikinciliği garantiledi.

    Ligin 37. hafta maçında Manchester United deplasmanda West Ham United ile karşılaştı.

    Karşılaşmada iki takım futbolcuları da 90 dakika boyunca gol atamayınca mücadele 0-0 sona erdi.

    Bu sonuçla Manchester United puanını 78'e çıkararak ligin bitimine bir hafta kala şampiyon 'nin ardından ikinci olmayı garantiledi. West Ham United ise 39 puanla 15. sırada kaldı.

    1. 10.5.2018 23:55
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