Manchester United ikinciliği garantiledi
İngiltere Premier Lig'in 37. hafta maçında Manchester United deplasmanda West Ham United ile golsüz berabere kaldı
İngiltere Premier Lig'de West Ham United ile 0-0 berabere kalan Manchester United puanını 78'e çıkararak ikinciliği garantiledi.
Ligin 37. hafta maçında Manchester United deplasmanda West Ham United ile karşılaştı.
Karşılaşmada iki takım futbolcuları da 90 dakika boyunca gol atamayınca mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Manchester United puanını 78'e çıkararak ligin bitimine bir hafta kala şampiyon Manchester City'nin ardından ikinci olmayı garantiledi. West Ham United ise 39 puanla 15. sırada kaldı.
- 10.5.2018 23:55
- Teleset Mobilya Akhisarspor ligi de karıştırdı! Hesaplar değişti...
- Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan flaş Akhisarspor-Fenerbahçe paylaşımı: "Demek kimsenin kafası gözü yarılmayınca böyle oluyor"
- Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akhisarspor'a tebrik
- Fenerbahçe kupaya hasret kaldı!
-
PFDK cezaları açıkladı!
Toplam 2
Yorum
ÖZGÜR ÜZÜLMEDİM AMA SEVİNMEDİMDE 16 MAÇ ÇOK 9 MAÇ VERİLMELİYDİ
-
PFDK cezaları açıkladı!
Toplam 2
Yorum
ERDAL ADELET T ECELLİ ETTİ
-
Galatasaray'dan flaş açıklama: "Teklif gelirse satarız"
Toplam 2
Yorum
xd tolga giderse galatasaray çok rahatlar artık gitmesi gerekiyor
Manchester United ikinciliği garantiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.