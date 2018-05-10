Arsene Wenger'in kader ortağı Karabükspor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Karabükspor arasında ilginç bir benzerlik ortaya çıktı
Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de 2018 senesinde oynadığı bütün deplasman maçlarını kaybeden iki takım var: Arsenal (7 maç) ve Karabükspor (7 maç).
- 10.5.2018 16:52
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Okay Yokuşlu'ya özel teklif
Toplam 6
Yorum
seda ya sat yurt disina okayi,gerisini bana birak netcen sen,7,5 az en az 10 milyon yuro olsun,yahu bana birakin su oyuncuyu
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 40
Yorum
Egeli FB li yani aykut hoca uzun vadeli saglam systemle oynuyor s.günes f.terim gibi risikolu s kisa vadeli cok atmak icin2 3 5 gibi systemle oynamiyor
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 40
Yorum
Egeli FB li algi dersen neyi kastettin anlamadim Fusbolu zevk vermiyor olabilir dogru ama saglam system aykut hocanin systemi böyle yani italyan systemi
Arsene Wenger'in kader ortağı Karabükspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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