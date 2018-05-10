Arsene Wenger'in kader ortağı Karabükspor – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'in kader ortağı

    <a href="/index/arsene-wenger?id=3a878072-229e-4595-8618-073575879026" class="" rel="tag">Arsene Wenger</a>'in kader ortağı <a href="/index/karabukspor?id=7b074da0-c5f6-4f71-a961-526c52807002" class="" rel="tag">Karabükspor</a>

    ekiplerinden ile 'den düşmesi kesinleşen arasında ilginç bir benzerlik ortaya çıktı

    Avrupa'nın beş büyük ligi ve 'de 2018 senesinde oynadığı bütün deplasman maçlarını kaybeden iki takım var: (7 maç) ve (7 maç).

    1. 10.5.2018 16:52
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