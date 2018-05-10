Final maçı öncesi Fenerbahçe'yi düşündüren detay – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Final maçı öncesi 'yi düşündüren detay

    Final maçı öncesi Fenerbahçe'yi düşündüren detay

    Fenerbahçe ile Akhisarspor, Türkiye Kupası final maçında Diyarbakır Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

    1. 10.5.2018 16:37
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