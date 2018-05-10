Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:“Sporun gücü terörü yenecektir”
Diyarbakır’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı yeni Diyarbakır Stadyumunda incelemelerde bulundu. Bakan Bak, “Sporun gücü terörü yenecektir” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024 Avrupa Şampiyonasına aday olduğunu ifade eden Bakan Bak, "Adaylık dosyamızı teslim ettik Nisan ayı sonunda. Eylül ayında karar verecekler. Bizim bu eserleri Türkiye'nin dört bir yanına taşımamız sporun gücü açısından çok önemli. Spor ortak bir dil. Spor barışın dili, kişileri kitleleri heyecanlandıran, coşturan bir yaklaşım. Futboldan da keyif alıyor insanlarımız. Tabi Diyarbakır'ın da tekrar Süper Lige dönemsini arzuluyoruz. İnşallah Diyarbakır Süper Lige çıktığında da böylesine güzel bir statta müsabakalar oynanacak. Buranın gençlerine, insanlarına bir eser. Bu noktada ayrıca şunu ifade ediyoruz sporun gücü terörü yenecektir. Biz bunu söylüyoruz. Bu noktada da terörün bıraktığı o iklimi dağıtmak için, o kötü ortamları ortadan kaldırmak için gençlerimize örnektir. Bir gün bu bölgenin gençleri, Diyarbakır'ın gençleri bu statta finaller oynayacak, şampiyonluklar yaşayacak. Dolayısıyla spor bu yüzden çok önemli. Biz Türkiye'nin spordaki bu hamlesini çok önemsiyoruz. Bugün Türkiye Kupasında final oynayacak iki takıma da başarılar diliyoruz. Güzel bir maç olsun arzumuz, temennimiz o" diye konuştu.
- 10.5.2018 17:08
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Okay Yokuşlu'ya özel teklif
Toplam 6
Yorum
seda ya sat yurt disina okayi,gerisini bana birak netcen sen,7,5 az en az 10 milyon yuro olsun,yahu bana birakin su oyuncuyu
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 40
Yorum
Egeli FB li yani aykut hoca uzun vadeli saglam systemle oynuyor s.günes f.terim gibi risikolu s kisa vadeli cok atmak icin2 3 5 gibi systemle oynamiyor
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 40
Yorum
Egeli FB li algi dersen neyi kastettin anlamadim Fusbolu zevk vermiyor olabilir dogru ama saglam system aykut hocanin systemi böyle yani italyan systemi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:“Sporun gücü terörü yenecektir” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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