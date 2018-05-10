Aziz Yıldırım'a Şanlıurfa'da ciğer ziyafeti
Diyarbakır'da oynanacak Ziraat Türkiye kupası Final maçı öncesi Şanlıurfa'ya gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, öğle yemeğinde ciğer yedi.
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası finali maçında Diyarbakır'da karşılaşacağı Akhisarspor maçı öncesi bölge illerini ziyaret eden Aziz Yıldırım, Şanlıurfa'da Vali Abdullah Erin ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile buluştu. Vali Erin'le makamında görüşme yapan Aziz Yıldırım daha sonra Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin davetlisi olarak ciğer yedikten sonra Diyarbakır'a hareket etti. Aziz Yıldırım, kendisine tespih hediye eden Başkan Ekinci'ye isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması ile karşılık verdi.
- 10.5.2018 14:36
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Flaş karar: Kupa finaline İspanyol hakem!
Toplam 2
Yorum
Ali ÇEGE DARISI BİZİM FEDERASYONA
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 31
Yorum
Egeli FB li Akhisar basindaki kim hocasina takim arkadaslarina karsi macimi alacakti güldürmeyin iki macida danisikli dövüsle maci verdiler kimi kandir
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 31
Yorum
Egeli FB li F.terim 4 yil smpyn oldugunda derwalin kurdugu suan takiminda tudor kurdugu milli de piontekin kurdugu düzen vardi bunlar meyvelerini toplad
Aziz Yıldırım'a Şanlıurfa'da ciğer ziyafeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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