Aziz Yıldırım'a Şanlıurfa'da ciğer ziyafeti – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'a 'da ciğer ziyafeti

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>'a <a href="/index/sanliurfa?id=95d27c88-166f-4d25-bba3-2d36c11595cb" class="" rel="tag">Şanlıurfa</a>'da ciğer ziyafeti

    'da oynanacak Final maçı öncesi 'ya gelen Başkanı , öğle yemeğinde ciğer yedi.

    'nin finali maçında 'da karşılaşacağı Akhisarspor maçı öncesi bölge illerini ziyaret eden , 'da Vali Abdullah Erin ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile buluştu. Vali Erin'le makamında görüşme yapan daha sonra Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin davetlisi olarak ciğer yedikten sonra 'a hareket etti. Aziz Yıldırım, kendisine tespih hediye eden Başkan Ekinci'ye isminin yazılı olduğu forması ile karşılık verdi.

    1. 10.5.2018 14:36
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