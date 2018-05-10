Barcelona, Villarreal'i farklı yendi – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    , Villarreal'i farklı yendi

    Barcelona, Villarreal'i farklı yendi

    'nde () oynanan maçta ağırladığı Villarreal'i 5-1 yendi.

    Ligde şampiyonluğunu ilan eden , finali nedeniyle ertelenen 34. hafta karşılaşması için 'da Villarreal'i konuk etti.

    Katalan ekibi, 11. dakikada Philippe Coutinho, 16. dakikada Paulinho ve 45. dakikada 'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

    Villarreal, mücadelenin 54. dakikasında Nicola Sansone ile farkı 2'ye indirdi: 3-1

    Ousmane Dembele, karşılaşmanın 87. ve 90+3 dakikalarında takımının son iki golünü attı ve mücadele 5-1 Barcelona'nın galibiyeti ile sona erdi.

    Bu skorla yenilmezlik serisini sürdüren Barcelona puanını 90 yaparken, Villarreal 57'de kaldı.

    Villarreal'da oynayan milli futbolcu , 70. dakikada Carlos Bacca'nın yerine oyuna girdi.

    Öte yandan maç öncesi Barcelonalı futbolcular, Anneler Günü dolayısıyla sahaya üzerlerinde annelerin isimlerinin yazılı olduğu formalarla çıktı.

    Villarrealli oyuncular ise, maça çıkışında lig şampiyonluğunu kazanmasından dolayı Katalan ekibini alkışlarla karşıladı.

    Ayrıca Villarreal, sezon sonunda Barcelona'yı bırakacak olan kaptan Andres Iniesta'ya sarı renkli bir denizaltı maketi verdi.



    Kaynak: AA
    1. 10.5.2018 07:55
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