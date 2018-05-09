Barcelona Villareal'de gol oldu yağdı
LaLiga şampiyonu Barcelona Villarreal'i etkili oyunuyla 5-1 mağlup etmeyi başardı.
Maça fırtına gibi başlayan Barcelona'da ilk yarının en etkili ismi Iniesta'ydı. Barcelona'ya veda etmeye hazırlanan yıldız futbolcu attığı harika paslarla Villarreal'i fişini çeken isim oldu.
Barcelona'ya bu maçta galibiyeti getiren isimler ise Philippe Coutinho, Paulinho, Messi ve Dembele (2) olurken, Villarreal'in tek sayısı Nicola Sansone'den geldi. Milli futbolcumuz Enes Ünal da kkarşılaşmaya 70. dakikada dahil oldu.
Bu sonucun ardından Barcelona puanını 90'a çıkartırken, Villarreal 57 puanda kaldı.
- 9.5.2018 23:06
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
Yorum
nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
Yorum
hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
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