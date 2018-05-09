Barcelona Villareal'de gol oldu yağdı

Maça fırtına gibi başlayan Barcelona'da ilk yarının en etkili ismi Iniesta'ydı. Barcelona'ya veda etmeye hazırlanan yıldız futbolcu attığı harika paslarla Villarreal'i fişini çeken isim oldu.

Barcelona'ya bu maçta galibiyeti getiren isimler ise Philippe Coutinho, Paulinho, Messi ve Dembele (2) olurken, Villarreal'in tek sayısı Nicola Sansone'den geldi. Milli futbolcumuz Enes Ünal da kkarşılaşmaya 70. dakikada dahil oldu.

Bu sonucun ardından Barcelona puanını 90'a çıkartırken, Villarreal 57 puanda kaldı.