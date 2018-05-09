Barcelona Villareal'de gol oldu yağdı – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Villareal'de gol oldu yağdı

    Barcelona Villareal'de gol oldu yağdı

    LaLiga şampiyonu Villarreal'i etkili oyunuyla 5-1 mağlup etmeyi başardı.

    Maça fırtına gibi başlayan 'da ilk yarının en etkili ismi Iniesta'ydı. Barcelona'ya veda etmeye hazırlanan yıldız futbolcu attığı harika paslarla Villarreal'i fişini çeken isim oldu.

    Barcelona'ya bu maçta galibiyeti getiren isimler ise Philippe Coutinho, Paulinho, Messi ve Dembele (2) olurken, Villarreal'in tek sayısı Nicola Sansone'den geldi. Milli futbolcumuz da kkarşılaşmaya 70. dakikada dahil oldu.

    Bu sonucun ardından Barcelona puanını 90'a çıkartırken, Villarreal 57 puanda kaldı.

    1. 9.5.2018 23:06
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